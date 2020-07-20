الامارات | مسؤولون وإداريون في الأندية الإماراتية: "قرعة الموسم متميزة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون وإداريون في الأندية الإماراتية: "قرعة الموسم متميزة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مسؤولون وإداريون في الأندية الإماراتية لكرة القدم سعادتهم بما أسفرت عنه قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، التي سحبت، السبت الماضي، بمقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار: «شكراً خط دفاعنا الأول»، بمشاركة ممثلي الأندية الـ14، من خلال نظام تقنية الاتصال عن بُعْد، ووصفوا القرعة بـ«المتميزة».

وأوقعت قرعة مسابقة كأس الخليج العربي التي تنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، الوحدة في مواجهة جماهيرية مع الوصل، فيما يلعب بني ياس مع حتا، وشباب الأهلي ضد الظفرة، والجزيرة مع اتحاد كلباء، بينما يلتقي عجمان مع الفجيرة، والعين مع خورفكان.

ووضعت قرعة الدوري، الذي سينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل، الجزيرة في مواجهة صعبة مع النصر على ملعب الأخير، في الأسبوع الأول من المسابقة، فيما يلعب الشارقة حامل اللقب مع الفجيرة، ويلتقي الوحدة مع حتا، والوصل مع بني ياس، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، والظفرة ضد عجمان.



اتحاد كلباء

وصف رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو نظام القرعة بـ"المتميز" من خلال حرص رابطة المحترفين الإماراتية على إقامة المباريات بشكل يضمن قوة الجولات ويراعي مشاركة أنديتنا في المسابقات الآسيوية وارتباطات المنتخب الوطني.

وعبر كانو على استعداد فريقه وجاهزيته قائلا: "نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي فريق في الدوري ونأمل أن يحالفنا الحظ في تقديم بداية قوية تعكس تطلعات الادارة والجماهير الوفية، استعداداتنا للموسم الجديد بدأت من خلال إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم عقد جلسات فردية مع الجهاز الفني شرح تطلعات الموسم الرياضي وما هو مطلوب من كل لاعب كفرد من ضمن مجموعة تلعب لتحقيق طموحات الجماهير المحبة للأصفر ، كما حرص الكادر الطبي في النادي قبل فترة الإعداد على توعية اللاعبين بضرورة اتباع البرتوكول الطبي وذلك لضمان حماية الجميع من أي أخطار محتملة".

النصر

قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن محمد: "نشكر رابطة على هذه القرعة واختيارهم لخط دفاعنا الأول للمشاركة في مراسم سحبها، ونحن بدورنا يجب أن نقف في هذه الفترة مع خط دفاعنا الأول الذين ضحوا بأنفسهم في الفترة الماضية في سبيل سلامتنا وصحتنا".

وتحدث عن نتائج القرعة قائلا: "كانت متوازنة وجيدة، ونعتبرها قرعة مثالية لأننا لن نواجه ضغط مباريات متتالية وقوية، سنواجه الجزيرة في مباراتنا الأولى، لكن الفريق يجب أن يكون مستعدا لكل الاحتمالات الواردة في الجدول، نحترم جميع الفرق، ولكن لا نهتم مع من نلعب أولا هل الجزيرة أم فريقا آخرا، الأهم أن يستعد فريقنا الاستعداد المثالي لخوض بطولة دوري الخليج العربي، فطموحنا أن ننافس مثل باقي الأندية وندخل المسابقة للمنافسة".

الجزيرة

أكد مدير فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة حسن سهيل أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للتحضير بأفضل شكل ممكن لجميع المباريات التي سيخوضها الفريق في الموسم الجديد، وقال: "نحترم النصر واتحاد كلباء وجميع المنافسين الذين سيكون علينا مواجهتهم خلال الموسم المقبل، ونعمل بجهد مضاعف في الفترة الحالية من البرنامج الإعدادي لتحضير اللاعبين بدنيا ونفسيا وفنيا لتقديم مستوى ثابت في كل المباريات لأن نية الجزيرة دائما هي تقديم أفضل مستوى ممكن وخوض كل مواجهة بنية الفوز بها. النصر فريق قوي وهو كالعادة مرشح للفوز بالدوري، كما أن اتحاد كلباء فريق منظم ومنافس عنيد ويخلق العديد من الصعوبات لأي منافس يواجهه، ولن تكون هناك أي مباراة سهلة للجزيرة في الموسم الجديد".

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الظفرة

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة عبد الرحيم جمعة: "نتمنى أن يكون الموسم الجديد أفضل من سابقه فنيا، وتحدث عن النظام الجديد لمسابقة كأس الخليج العربي قائلا "نظام كأس الخليج العربي الجديد بالرغم من حرمانه لأندية من مواصلة المشوار إلا أنه سيفرز مواجهات قوية كأنها نهائيات، مواجهة شباب الأهلي بالنسبة لنا ليست سهلة خاصة مع بداية المشوار ولكننا تعودنا على المواجهات القوية وأتوقعها صعبة على الطرفين".

وعلى صعيد دوري الخليج العربي قال " قرعة الدوري مناسبة، سنواجه في البداية فريقا قريبا منا تصنيفا وعلى ملعبنا، أتمنى التوفيق لجميع الاندية و الرابطة في موسم جديد ومميز".

العين

أعرب مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين سلطان راشد، عن أمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين وجميع الأندية في منظومة كرة القدم الإماراتية على تقديم موسم ناجح بكل المقاييس.

وحول النتائج التي أسفرت عنها قرعة مسابقتي كأس ودوري الخليج العربي، قال: "الحقيقة كل تركيزنا في العين حالياً ينصب على التحضير الجيد للموسم الكروي الجديد والذي يحتشد بالتحديات الكبيرة على الصعيدين المحلي والقاري بالنسبة لنا، ولا ننسى كذلك مشاركات منتخبنا الوطني الذي يضم عدد كبير من لاعبي العين ونسأل الله التوفيق للجميع". وعن مواجهة خورفكان في مسابقتي الكأس ودوري الخليج العربي على التوالي، قال: "نحترم جميع الفرق بكل تأكيد، وندرك أن الكل يعملون على الإعداد الجيد للموسم الجديد".

خورفكان

وصف إداري نادي خورفكان إسماعيل الحوسني مواجهتي فريقه أمام العين في افتتاح موسمه في بطولتي الدوري والكأس بالصعبة، مؤكدا أن النسور سيكونون على أهبة الاستعداد مع انطلاق الموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون صعبا وممتعا، وأضاف "نحن عاجزون عن شكر خط دفاعنا الأول على مجهوداتهم في مكافحة جائحة كورونا. نشكر رابطة المحترفين الإماراتية على هذه المبادرة الطيبة بإقامة القرعة في مقر وزارة الصحة، ونتمنى السلامة للجميع".

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