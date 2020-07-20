شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات بدنية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتنسيق مع محمد أسامة، طبيب الفريق، لإجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية مساء الأربعاء، وذلك لتحديد المستوى البدني وأوزان اللاعبين، عقب انتهاء الفريق من خوض الودية الثانية غدًا أمام طلائع الجيش، وذلك خلال معسكر الفريق الجاري حاليًا بمدينة برج العرب.

كما قرر الجهاز الفني بالتنسيق مع محمد أسامة، طبيب الفريق، إجراء تعديل في البرنامج الغذائي للاعبين، في ظل اقتراب عودة النشاط الرياضي، وفي ظل استعدادات الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وأشاد كارتيرون بالتزام لاعبي الزمالك في المعسكر، وأكد أنه سيعود بفائدة فنية على الفريق في المباريات الرسمية المقبلة.