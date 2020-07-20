شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة لكارتيرون مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عدة جلسات مع لاعبيه أثناء المعسكر المقام حاليًا في برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادي الأخطاء التي ظهرت في الشوط الثاني من مباراة سموحة، التي أقيمت أمس، وذلك في ظل اقتراب عودة النشاط الرياضي، واستعدادات الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ويحرص كارتيرون على استغلال تواجد اللاعبين في المعسكر بعيدًا عن التدريبات، ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب للوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني في أسرع وقت، وتحفيزهم قبل مواجهة المصري البورسعيدي الشهر المقبل، ثم المواجهة المرتقبة أمام الرجاء، لتحقيق حلم الجماهير البيضاء بالحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا.