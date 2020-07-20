شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بنشر خطاب «الملعب» التونسي لضم ثنائي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت «المصري اليوم» في الحصول على الفاكس الرسمي الذي تلقاه نادي الزمالك من إدارة نادي الملعب التونسي، والذي يطلب فيه التعاقد مع ثنائي الفريق رشدي أشرف، لاعب الزمالك المعار لصفوف نادي طنطا، وياسين مرعي، لاعب الزمالك مواليد 2001.

وجاء نص الفاكس الرسمي للزمالك من نادي الملعب التونسي أن النادي على استعداد للتعاقد مع ثنائي القلعة البيضاء، بناء على اقتراح «جي تي سبورت» للتسويق الرياضي، وتفويض محمد عبدالحميد، وكيل اللاعبين ورئيس الشركة، للتفاوض والتعاقد مع اللاعبين.

من جانبه أكد محمد عبدالحميد، أن إدارة الملعب التونسي برئاسة جلال بن عيسي، مهتمة جدًا بالتعاقد مع ثنائي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين شباب صغار السن، خلال عملية الإحلال والتجديد بصفوف النادي التونسي.

وأضاف «عبدالحميد» أن رد الزمالك على مسؤولي الملعب النادي جاء بعقد جلسة مع أمير مرتضي منصور، من أجل الاتفاق على كافة الشروط والمقابل المادي والتعاقد مع اللاعبين، والبدء في إجراءات سفرهم إلى فريقهم الجديد في تونس مطلع الشهر المقبل.