شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تدريبات «يد» الزمالك إلى المركز الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يتدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في السابعة مساء اليوم الإثنين، بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.
ويقود التدريبات الجهاز الفني بقيادة حسين زكي، المدير الفني، وحسن يسري، المدرب العام، والذي وضع برنامجًا خاصًا للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا.
ويخضع الثنائي عمر بكار وخالد وليد، المنضمان حديثًا للفريق، لنظام تدريبي خاص لرفع لياقتهما البدنية.
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