شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز وطلائع الجيش وديًا بملعب برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكر الحالي على أرضية ملعب استاد «الجيش» ببرج العرب، والتي ينتظر أن يواجه فيها كل من بيراميدز وطلائع.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز في ثاني ودياته استعداداً لاستئناف النشاط الكروي مساء الأربعاء المقبل، على أن يخوض المباراة الثالثة الخميس على نفس الملعب أمام طلائع الجيش.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ونجح الفريق الكروي الأول في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف، في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب، وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين، ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات في تمام الخامسة والنصف مساءً، والتي سيتخللها مرانًا خفيفًا للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة، بينما سيخوض باقي اللاعبين المران بشكل طبيعي.

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