شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حجب «بالون دور» لأول مرة في تاريخ الجائزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، حجب جائزة الكرة الذهبية بالون دور هذا العام 2020، والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم من خلال المجلة، للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم خاصة انتشار وباء كورونا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحجب فيها الجائزة في تاريخها، بعد أن كانت تقدم بانتظام منذ عام 1956، وفاز بآخر نسخة منها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ظروف استثنائية، وأحكام استثنائية. لأول مرة في تاريخها، التي بدأت في عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية بالون دور في عام 2020، لعدم وجود ظروف عادلة كافية».