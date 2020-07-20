شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهي اتفاقه مع «العراقي» على تمديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نفي عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، وجود أي عروض من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن، أو محمود وادي مهاجم الفريق.
وقال السقا: «لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد»
وأضاف: «كريم العراقي لم يطلب 3 مليون جنيه لتمديد عقده، وعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأولمبي.
وأوضح أن مجلس الإدارة أنهى اتفاقه مع اللاعب على تمديد تعاقده على أنه سيكون ضمن لاعبي الفئه الأولي خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية لدي الجهاز الفنى، فضلا عن أنه أحد أبناء النادي ولابد من تقديره ماديا بالشكل اللائق به.
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