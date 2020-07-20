شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمونديال اليد تسابق الزمن لإنجاز أعمالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواصل اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد اجتماعاتها بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وقيادات الوزارة، وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية لصالتي العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتسع لاستبعاب 5 آلاف متفرج، وصالة ٦ أكتوبر، التي تتسع مدرجاتها بالملعب الرئيسي لـ٤٥٠٠ متفرج.

هذا بالإضافة إلى التجهيزات والتجديدات التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة اليد على صالتي استاد القاهرة الرئيسيّة، والتي تستوعب ١٨ ألف متفرج، بالإضافة إلى صالة برج العرب بالإسكندرية، وتبلغ تكلفة الإنشاءات حتى الآن نحو ٤ مليارات جنيه.

وصرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه يتابع عن كثب عمل اللجنة العليا للبطولة، برئاسة المهندس هشام نصر، رئيس إتحاد اليد، والمهندس حسين لبيب، مدير بطولة العالم، موضحًا أن الجميع يسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع الصالات الجديدة، وتجديد أرضية صالة استاد القاهرة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية للعبة.

وأوضح «صبحي» أن الوزارة تذلل جميع الصعوبات التي تواجه أعمال اللجان المختلفة للجنة المنظمة، التي تستعرض بصفة دورية مهام عملها، ولكنها لا تتدخل في عملها، مشيرًا إلى تكاتف الجميع لتقديم أفضل نسخة لبطولة العالم لرجال كرة اليد بمصر، التي تستضيف البطولة بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة، بعدما كان عدد الدول المشاركة في كل بطولة سابقة ٢٤ دولة فقط.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ودعمه لإنجاح البطولة التي تم إسنادها لمصر منفردة، بعدما أقيمت البطولة السابقة في دولتي ألمانيا والدنمارك.

واختتم «صبحي» تصريحاته موضحًا أن وصول المنتخب الوطني للأدوار النهائية مع كبار العالم في اللعبة، سيدعم نجاح البطولة التي ستقدمها مصر للعالم في أفضل صورة ممكنة تليق بسمعة ومكانة مصر عبر التاريخ، مثلما حدث ونجحنا في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم العام الماضي في وقت قصير ووصل عدد مشاهدي حفل الإفتتاح إلى ٢ مليار مشاهد.

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الجدير بالذكر أن عدد مشاهدي بطولة العالم لرجال كرة اليد التي أقيمت بألمانيا والدنمارك إلى مليار وستمائة مليون مشاهد في العالم، وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الدولي لليد في الصحف الأوروبية.