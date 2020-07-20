شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو ينضم إلى معسكر الزمالك في برج العرب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم كريم بامبو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، اليوم الإثنين، إلى معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب، بعد السماح للاعب بالانضمام، من قبل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي.

وغاب كريم بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب، نتيجة إيجابية عينة فيروس كورونا الخاصة به، والتي خضع لها الفريق بالقاهرة منذ أسبوعين تقريباً، ما أدى إلى وضعه في الحجر المنزلي وعلاجه، حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن البرنامج الخاص بإعداد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد خضوعه للقياسات البدنية والصحية والتي يشرف عليها طبيب الفريق لجميع اللاعبين.