شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع السفير المصري بالمغرب لتسهيل عودة بن شرقي وأوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواصَل مسؤولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، لتسهيل مهمة عودة ثنائي الفريق الكروي الأول المحترف أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم للقاهرة.

كما تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للتعجيل بعودة الثنائي، في ظل الحاجة الفنية لوجودهما بالقاهرة بفترة كافية، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وطلب مسؤولو الزمالك من السفير أشرف إبراهيم الحديث مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة اللاعبين، وفقاً للطريقة التي تناسب الظروف هناك خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا عالمياً.

ويأمل النادي في الحصول على خدمات الثنائي في أقرب وقت ممكن، في ظل عدم انتظام حركة الطيران هناك في الوقت الحالي ما أدى إلى غيابهما عن المرحلة الأولى من فترة الاعداد الخاصة بعودة النشاط الكروي في مصر وأفريقيا.

ويتابع الزمالك عن كثب التدريبات التي يجريها الثنائي بالمغرب، ومدى جاهزيتهما للتدريبات الجماعية التي يجريها الفريق حالياً، حيث أكد أوناجم وبن شرقي حفاظهما الكامل على التعليمات التي حددها الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة الحالية.

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