شكرا لقرائتكم خبر عن 29 لاعبًا في معسكر المصري المغلق ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة بالنادي المصري، اليوم الإثنين، في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، والتي يستهل المصري مبارياته المتبقية فيها بملاقاة نظيره فريق الزمالك، في السادس من أغسطس المقبل.
واختار طارق العشري، المدير الفني للفريق، 29 لاعبًا في القائمة التي دخلت المعسكر، وهم:
- أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة، لحراسة المرمى.
- إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، خالد مصطفى، كريم العراقي، عمر كمال عبدالواحد، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، والناشئين محمد عبدالسلام “بندق”، وأحمد يوسف لخط الدفاع.
- عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، عبدالناصر دي ماريا، محمد جابر، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن على، أيمن ندا، أحمد عادل «ميسي»، محمد زكريا “شيكا”، عبدالرحمن زين لخط الوسط.
- أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.
ومن المقرر أن يخوض المصري خلال المعسكر عدد من المباريات الودية أمام طلائع الجيش وطنطا وسموحة وبيراميدز، أيام الحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري على وجه الترتيب.
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