شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن تعافي أحد لاعبيه من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروى الاول بنادى اسوان بعد تاكيدات الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بالفريق تعافي لاعبي الفريق الذى تاكد فى وقت سابق اصابتهم بفيروس كورونا.
واوضح أن النتائج المرتبطه بالمسحه الرابعة التى اجراها الفريق أثبتت تحول أحد من الحالتين من إيجابي إلى سلبي ، بينما لايزال يخضع اللاعب الآخر لفترة من العزل المنزلى لمدة 14 يوما لحين تعافيه هو الآخر من الإصابة وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق، بقيادة أحمد كشري، لإجراء المسحة الطبية الخامسة أمس الأحد.
وخضع الفريق للمسحة الخامسة تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة، بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.
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