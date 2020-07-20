شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان إقامة مواجهات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، موعد منافسات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر أن تقام مباراتي الذهاب في كازابلانكا يومي 25 و26 سبتمبر، على أن تقام مباراتي الإياب فيا ستاد القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 10 أكتوبر، في دولة ستحدد حسب نتيجة مباريات الدور قبل النهائي .

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر استئناف المنافسات المتبقية من دورى أبطال أفريقا، بإقامة مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة بنظام الذهاب والإياب كما هو متبع في البطولة، بين أندية الأهلي المصري مع الوداد المغربي والزمالك المصري مع الرجاء المغربي، وعدم إقامتها في دولة واحدة، كما كان ينوي الاتحاد الأفريقي إقامتها في دولة الكاميرون قبل اعتذارها.