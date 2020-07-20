شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من «فايلر» لإدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضرورة ضم معد نفسي لجهاز الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني السويسري، على إدارة الأهلي بالإسراع في حسم هذا الملف لحاجة اللاعبين لمعد نفسي في بعض المواقف التي تستلزم تحفيزا ودعما كبيرا.

وتدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي عددا من الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب من أبرز أساتذة الطب النفسي لكن القرار لم يحسم بعد، رغم طلب فايلر المتكرر من فترة ليست قصيرة.