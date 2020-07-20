شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يرفض رحيل «الجزيري» عن المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى المقاولون العرب، رحيل التونسي سيف الدين الجزيري، هداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقي اللاعب العديد من العروض المحلية والخارجية للرحيل عن صفوف ذئاب الجبل بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وأبلغ النحاس، مجلس الإدارة وكذلك اللاعب رفضه رحيله لاسيما وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في الخط الهجومي، خاصة بعدما انتقل طاهر محمد طاهر نجم الفريق إلى صفوف النادى الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وانضم سيف الجزيري، لصفوف المقاولون العرب، وظهر اللاعب بمستوى متميز مع الفريق، هذا الموسم حيث لعب 16 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3 غيرها.