شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يرفض الرحيل عن الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد ياسر ريان، لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف النادى الأهلي، على الاستمرار بصفوف الفريق الساحلي، في حال عدم الرغبة في عودته للقلعة الحمراء واستمرار إعارته لفترة جديدة.

وتلقي اللاعب العديد من العروض للرحيل على رأسها الاتحاد السكندري، ولكنه أبدى رضاه وارتياحه بالتواجد في صفوف الجونة خاصة وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، كما رفض دخوله في أي صفقات تبادلية وفقا لرؤيه النادى الأهلي من أجل الحفاظ على تواجده مع فريق الجونة.

وظهر أحمد ياسر ريان، بمستوى متميز مع المنتخب الأوليمبي الذي نجح في التتويج ببطولة الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت في القاهرة، وكذلك سيشارك مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو والتي ستقام في يونيو المقبل.

يذكر أن اللاعب، انتقل إلى صفوف الجونة في يناير 2019 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتم تجديد الإعارة لمدة عام آخر، وظهر بمستوى متميز مع الفريق هذا الموسم، حيث لعب 14 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.