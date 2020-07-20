شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتلقى ضربة قوية فى الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي يوفنتوس ضربة قوية بعد فشل الصفقة المنتظرة لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن إدارة يوفنتوس، تضع مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا على رأس أولوياتها للموسم الجديد، ولكن أشارت إلى أن المسؤولين في نادي أتالانتا طلبوا الحصول على مبلغ 80 مليون يورو للموافقة على رحيل زاباتا هذا الصيف ليوفنتوس.

وأوضحت أن أتالانتا رفض دخول اللاعب في صفقات تبادلية مع يوفنتوس واشترط الحصول على مبلغ مالي كبير.