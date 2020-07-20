شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئناف الدوري.. إصابات إنبي «صداع» في رأس حلمي طولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادى إنبي، بقيادة حلمي طولان، بسبب الإصابات التي يعانى منها الفريق قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وأوضح الجهاز الطبي أن سبب الإصابات المتكررة هي عودة اللاعبين للتدريبات بعد فترة غياب طوبلة عن التدريبات والخضوع للعزل المنزلى بعد توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وازدادت أوجاع الجهاز الفنى بعد إصابة أحمد عبدالعزيز الظهير الأيسر برشح في الركبة، وكذلك محمود غالي بشد في الخلفية، وزياد كمال الذي تم تصعيده مؤخرا، وطلب حلمي طولان بضرورة تجهيز اللاعبين قبل انطلاف المسابقة لتدعيم صفوف الفريق.

فيما أبدي الجهاز الفنى رضاه عن المكاسب التي حققها الفريق من المباراة الودية التي خاضها أمام فريق مصر والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل هدفي إنبي أحمد خالد وعلى فوزي «ركلة جزاء» في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد نصر ومصطفى سلطان «ركلة جزاء» في الدقيقتين 75 و85 في لقاء سيطر فيه إنبي في الشوط الأول وأهدر عدة فرص.