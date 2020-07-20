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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع ليستر سيتي يتوعد بالفوز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
صرح مدافع فريق ليستر سيتي جوني إيفانز ، أن يجب على فريقه رد اعتباره بعد الهزيمة التي تلقاها أمام توتنهام أمس الأحد بنتيجة صفر/3، ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حينما يواجه ضيفه مانشستر يونايتد بداية الاسبوع المقبل.
وأضاف إيفانز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الاثنين: "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، تلقينا ثلاثة أهداف لكن المباراة انتهت الآن".
وتابع: "بالحديث عن الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة، النتيجة تظهر أن توتنهام فاز بثلاثة أهداف، وعلينا أن نمضي قدما".
وواصل: "أعتقد أننا سنحاول فقط أن نقوم بعمل أفضل، ونحن نعلم أن مانشستر يونايتد قادم لمواجهتنا على ملعبنا كينج باور".
ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع برصيد 62 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.
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