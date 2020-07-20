شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: جماهير الأهلى تترصدنى وتغريدتى فهمت بشكل خاطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشددا على أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي

وقال عيد عبد الملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

وأوضح عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: "ليس لدى أى مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروى فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادى القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث فى الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".

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وواصل عبدالملك، "هناك حملة ضدى يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسوف أستخدم حقى القانونى للدفاع عن نفسي، وليس لدى مشكلة مع جماهير الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعى عن الزمالك بشكل خاطئ، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للحديث والانتقاد يتم الهجوم عليه، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوى فقط".

واختتم عيد قائلا، "أنا بطبعى أحب "الهزار والضحك"، وأساند فريقى فقط، سأعمل فى التدريب خلال الفترة القادمة، وسأتولى تدريب أحد الفرق فى دورى الدرجة الثانية "ب"، خلال الموسم المقبل".