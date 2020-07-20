شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يعترف: رحيلى عن الأهلى كان أكثر قرار خاطئ فى حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان، أن رحيله عن الأهلى كان أكثر قرار خاطئ فى حياته، مضيفا أنه لو عاد بيه الزمن لن يرحل عن القلعة الحمراء.

وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "لو رجع بيا الزمن مكنتش همشى من الاهلى، سجلت 63 هدفاً فى 3 سنوات لعب بالقلعة الحمراء، ومسئولو النادى كانوا متمسكين بيا ولكن كنت أملك عرض احتراف المانى وكان نفسى احترف فقررت الرحيل بس كل ما افتكر هذا القرار أشعر بالندم الشديد على اتخاذه فلقد كان غلطة عمرى بجد".

وعن استعدادات أسوان لعودة الدورى قال كشرى: "نسير بخطى جيدة فى فترة الاعداد، وتعادلنا مع الاسماعيلى ودياً وأشركت مجموعة من الناشئين، وسنواجه المقاولون العرب غداً بالجبل الاخضر، ثم نواجه انبى الخميس المقبل ثم نواجه الانتاج الحربى السبت المقبل".

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وتابع أحمد كشرى: "فضلت خوض مباريات ودية مع أندية كبيرة حتى يستعيد الفريق فورمته سريعاً ويستفيد من هذه الاندية ولاعبيها، وبشكر مجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لأنى بكمل شغله فى الفترة الحالية ".

ووافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، على نقل المباراة الودية الثالثة لأبناء الجنوب فى مشوار الإعداد لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب فيروس كورونا، والتى ستجمع أسوان بنظيره إنبى، والمقرر لها يوم 23/7/2020، لتكون على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب إتحاد الشرطة الرياضى .

جاءت موافقة الجهاز الفنى لأسوان نظرا لأن الأزرق سيلعب ثلاث مباريات على ملعب بتروسبورت فى الدور الثانى للدورى للممتاز أمام إنبى ووادى دجلة والزمالك، حتى يعتاد لاعبو الفريق على الملعب.