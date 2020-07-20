شكرا لقرائتكم إصابة إسلام جمال لاعب سموحة بالرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الفريق إسلام جمال بالرباط الصليبى، وهى عبارة عن قطع كلى فى الرباط الصليبى الخلفى.

وسيتم عرض اللاعب على دكتور أحمد عبد العزيز الأربعاء المقبل، لتحديد موعد مناسب لإجراء العملية وتحديد كل ما يتعلق باللاعب.

وكان إسلام جمال قد أصيب خلال اللقاء الودى أمام الزمالك أمس، وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.

واكتسح الزمالك نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.

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و أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

من جهته قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعيبه لتحقيق فوز معنوى هام ومرتفع للغاية، وحقق مكاسب بالجملة من المواجهة الودية القوية أمام الفريق السكندري، بعدما إطمئن على القوام الأساسي للفريق الأبيض، حيث دخل المباراة بالتشكيل الأساسي للفريق ، الذى اعتمد عليه خلال فترة ما قبل التوقف بصفة مستمرة، والتي غاب عنها فقط الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لظروف تأخر التحاقهما بتدريبات الفريق على خلفية رحلات الطيران الجماعية.

وظهر فريق الزمالك في قمة جاهزيته البدنية والفنية بعدما أذهل لاعيبه الجميع بالظهور المثالي والضغط واللعب من الدقيقة الالى بكل جدية وندية وحماس وهو ما ترجمته نتيجة المباراة بخمسة أهداف، كما تألق عدد كبير من لاعيبه في اغلب المراكز وعلى رأسهم يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الذى سجل هاتريك 3 أهداف، وكذلك التونسي فرجانى ساسي،" وأيضا محمد عبد الشافي، وتأل لافت للأنظار للجناح الطائر أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى عودة محمود عبد الرحيم جن الحارس الأمين.