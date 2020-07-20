شكرا لقرائتكم هيدرسيفيلد يحدد موقف رمضان صبحى من المشاركة في أفريقيا مع الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، هو من سيحدد موقف رمضان صبحى نجم هجوم الأهلى من المشاركة فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا وكذلك المباراة النهائية حال تأهل الفريق الأحمر لها.

وحدد الكاف موعد مباريات دور نصف النهائى اليوم الاثنين، لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

وينضم رمضان صبحى لناديه الإنجليزى مطلع شهر أكتوبر بعد انتهاء إعارته للأهلى لتحديد مستقبله وهو موعد فتح باب القيد فى إنجلترا، ومن ثم سيكون مصير مشاركة رمضان صبحى فى مباريات شهر أكتوبر مع الأهلى فى يد إدارة نادى هيدرسيفيلد، وتبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى، وأكدت مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

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وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.