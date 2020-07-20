شكرا لقرائتكم هل يكون المحلل بوابة باهر المحمدى للانتقال للأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يختلف اثنان على إمكانيات باهر المحمدى قائد ونجم دفاع الإسماعيلى، والذى يعد واحدا من أبرز المواهب فى الكرة المصرية بالسنوات الأخيرة، الأمر الذى جعله محد أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وكذلك العديد من الأندية الخارجية سواء العربية أو الأوربية، ويعد باهر المحمدى واحد من أبرز المطلوبين داخل النادى الأهلى فى الموسمين الأخيرين إلا أن رغبة الإدارة الحمراء قوبلت بالرفض طوال الفترة الماضية رغم عودة المياة لمجاريها بين إدارة الناديين منذ ابرام صفقة محمود متولى فى الموسم الماضى والتى عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون خلال المرحلة المقبلة.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى الأهلى على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدى فى ظل وجود رفض داخل الشارع الاسمعلاوى لرحيل قائد الدروايش هذا الموسم وبالتحديد للنادى الأهلي، وطلب مسئولو الاسماعيلى من الأهلى تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة وان النادى مقبل على الانتخابات التكميلية فى شهر اكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة القادمة، مؤكدا له أن بيع باهر المحمدى للأهلى سيؤثر على موقفه بالسلب فى الانتخابات.

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وتفهم مسئولو الأهلى موقف ادارة الاسماعيلى حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد، على أن يتم اعارته خارجيا لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي، أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلى بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.

ويتجه الأهلى بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازى العودة من الدورى الإنجليزي، للموافقة على التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبى لأنه أصبح البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، فى الوقت الذى حصل الأهلى فى وقت سابق على توقيع أسامة جلال إلا أن مغالاة إدارة النادى البترولى دفعت الأهلى لتأجيل الدخول فى مفاوضات رسمية لضم اللاعب الشاب.