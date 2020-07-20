شكرا لقرائتكم أحمد بلال: إقامة مباريات أفريقيا بنظام الذهاب والعودة في مصلحة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الاهلى السابق على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعودة نظام مباريات الذهاب والعودة مرة أخرى بدلا من إقامتها بنظام المباراة الواحدة

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عودة الحياة بشكل طبيعي أمر نستهدفه جميعا وإقامة المباريات في ظرف استثنائي كالذي نعيشه بسبب التخوفات من تفشي فيروس كورونا.

وعن مباريات الذهاب والعودة قال: إن عودتها هو أفضل قرار حتى لا يشعر فريق بالظلم على حساب الآخر، بالإضافة إلى أن لاعبي النادي الأهلى سيكون لديهم الإصرار والعزيمة بصورة أكبر لإسعاد جماهير الفريق وعدم الاعتماد على كرة طائشة هنا أو هناك، خاصة أن المباراة الواحدة تعد مباراة "أعصاب".

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وكان قد قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، العودة إلى النظام السابق "الذهاب والعودة" فى نصف نهائى مسابقة دورى أبطال افريقيا، بعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وكشفت تقارير مغربية أن كاف قرر إجراء مباراتى النصف بنظام الذهاب والإياب، حيث سيواجه فريق الرجاء نادى الزمالك، فيما يلاقى الوداد نادى الأهلي، موضحا أن مباريات الذهاب ستجرى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر فيما تواجه مواجهة الإياب ستجرى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون المباراة النهائية فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر.