شكرا لقرائتكم مورينيو: كين لن يكون "استثنائياً" بعيداً عن توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، أن ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محظوظ بامتلاك الهداف هاري كين، وأن قائد إنجلترا لن يكون استثنائيا جدا في أي فريق آخر.

واستعاد كين، الذي تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فترة توقف الدوري لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أفضل مستوياته وسجل هدفين رائعين في فوز توتنهام 3-0 على ليستر سيتي يوم الأحد.

ووقع اللاعب البالغ عمره 26 عاما على عقد لتمديد تعاقده لمدة ست سنوات في 2018 لكنه أبلغ شبكة "سكاي سبورتس" في مارس أنه سيرحل عن النادي اللندني إذا لم يتطور في الاتجاه الصحيح.

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وقال مورينيو للصحفيين: أعتقد أن كل شخص يفكر في أنه لاعب رائع وأن توتنهام هوتسبير محظوظ جدا بوجوده بسبب مستواه كلاعب وشخصيته، كل ذلك يجعله حقا استثنائيا جدا لنا وربما لا يكون استثنائيا جدا إذا لعب لفريق آخر. إنه بالفعل استثنائيا بالنسبة لنا وهو استثنائي جدا لتوتنهام.

ويبدو توتنهام في طريقه لضمان التأهل للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد الفوز على ليستر مع نجاح كين في تسجيل أربعة أهداف في آخر مباراتين، وأضاف مورينيو: نريده أن يكون سعيدا، وبالنسبة له فحتى يشعر بالسعادة فإنه يريد الانتصارات وتسجيل الأهداف وأنا سعيد جدا بعودته بعد إصابة صعبة حقا وأنه عاد نحو إنهاء الموسم بشكل مثالي.

ويلعب توتنهام في الجولة الأخيرة للدوري الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس.