شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي، وذلك في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته يوم الاثنين.

وذكرت المجلة اليوم أن ليفاندوفسكي حصد 42.6 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي حصد 14.1 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 14.1 بالمئة.

ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب الهداف، كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.