«عدم وجود شروط عادلة لتقديمها».. الكرة الذهبية لن تُمنح لأي لاعب هذا العام لأول مرة منذ 64 عاماً

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، عن عدم منح جائزة الكرة الذهبية هذا العام لأي لاعب، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المجلة، في بيان رسمي لها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إنه بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم بعد إيقافها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، فقد تقرر عدم منح الكرة الذهبية لأي لاعب لأول مرة منذ عام 1956، بسبب عدم وجود شروط عادلة كافية لتقديمها.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، هو آخر من توّج بالكرة الذهبية في عام 2019 الماضي، بعدما تفوق على الثنائي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ويمتلك ميسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالجائزة برصيد 6 مرات، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو الذي توّج بها 5 مرات.