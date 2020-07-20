شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عجبنى أوزان لاعبى الزمالك فى ودية سموحة "مفيش جناب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بجاهزية لاعبى القلعة البيضاء رغم طول فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "عجبنى جدا ودية الزمالك وسموحة لاعبى الفريقين وزنهم حلو، وبالذات لاعبى الزمالك توقعت ظهور "جناب" وأوزان زائدة للغاية بعد فترة توقف طويلة 4 أشهر، ولكن للأمانة لازم نشيد باللاعبين وجاهزيتهم، خاصة أننا كشعب لينا أسلوب حياة بيحب الأكل والعشاء بليل".

وأضاف حازم إمام، "فرقة الزمالك كانت فايقة والكورونا مأثرتش فيهم، هزموا سموحة بنتيجة تقيلة رغم أن الفريق السكندرى فريق كبير، والزمالك رغم أنه مكنش عايز يلعب الدورى بس واضح أنه خلاص بدأ الإعداد للدورى والفرقة ماشية كويس مع كارتيرون، أهداف حلوة وتألق كل اللاعبين".

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واستقر مسئولو نادى الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية أمام طلائع الجيش وبيراميدز بملعب برج العرب، بدلاً من ملعب فندق الإقامة، حيث من المقرر أن يلتقى الأبيض نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بيراميدز، الخميس على نفس الملعب، وذلك قبل نهاية المعسكر المغلق الذى انطلق الخميس قبل الماضى ببرج العرب، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، خلال معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب، وذلك استعدادا لخوض ثانى ودياته أمام طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل، حيث يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين عقب فترة التوقف الكبيرة التى شهدتها الفترة الماضية منذ تعليق منافسات النشاط الرياضى فى منتصف شهر مارس الماضى.