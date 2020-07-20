تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى معسكر برج العرب بعد خماسية سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الزمالك تدريبات استشفائية صباح اليوم، الااثنين، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة والتى نجح الزمالك فى النتيجة فيها لصالحه بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم فى حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.
ويخوض الزمالك تدريباته اليومية المعتادة عقب المران الصباحى بمعسكر برج العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فى إطار استعداداته لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة المنافسات الكروية.
وخضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لتدريبات تأهيلية فى أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووضع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى خطة تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات الودية.
وانضم مصطفى فتحى لمعسكر الزمالك بالأمس قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سموحة والتى انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بمقر الإقامة ببرج العرب وغاب مصطفى فتحى عن التدريبات خلال الأيام الماضية بعد خضوعه للعزل المنزلى عقب التأكد من إيجابية عينية فيروس كورونا إلا أنه عاد بعد أيام للانتظام عقب التأكد فى المسحة الثالثة من سلامته نهائياً وذلك تحت اشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ومن المقرر، أن ينطلق تدريب الزمالك فى الخامسة والنصف مساءاً بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حيث تقرر أن يؤدى المجموعة التى شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة بينما يخضع الباقى بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب إلى تدريبات قوية.
ويخوض الزمالك مبارياته الودية المتبقية فى معسكر برج العرب أمام طلائع الجيش وبيراميدز، على ستاد برج العرب، بدلاً من ملعب فندق الإقامة، حيث من المقرر، أن يلتقى الأبيض نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بيراميدز، الخميس على نفس الملعب، وذلك قبل نهاية المعسكر المغلق الذى انطلق يوم الخميس قبل الماضى، ببرج العرب، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.
ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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