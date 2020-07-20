شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى معسكر برج العرب بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الزمالك تدريبات استشفائية صباح اليوم، الااثنين، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة والتى نجح الزمالك فى النتيجة فيها لصالحه بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم فى حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية المعتادة عقب المران الصباحى بمعسكر برج العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فى إطار استعداداته لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وخضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لتدريبات تأهيلية فى أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووضع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى خطة تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات الودية.

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وانضم مصطفى فتحى لمعسكر الزمالك بالأمس قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سموحة والتى انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف فى المواجهة التى أقيمت بمقر الإقامة ببرج العرب وغاب مصطفى فتحى عن التدريبات خلال الأيام الماضية بعد خضوعه للعزل المنزلى عقب التأكد من إيجابية عينية فيروس كورونا إلا أنه عاد بعد أيام للانتظام عقب التأكد فى المسحة الثالثة من سلامته نهائياً وذلك تحت اشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ومن المقرر، أن ينطلق تدريب الزمالك فى الخامسة والنصف مساءاً بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حيث تقرر أن يؤدى المجموعة التى شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة بينما يخضع الباقى بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب إلى تدريبات قوية.

ويخوض الزمالك مبارياته الودية المتبقية فى معسكر برج العرب أمام طلائع الجيش وبيراميدز، على ستاد برج العرب، بدلاً من ملعب فندق الإقامة، حيث من المقرر، أن يلتقى الأبيض نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بيراميدز، الخميس على نفس الملعب، وذلك قبل نهاية المعسكر المغلق الذى انطلق يوم الخميس قبل الماضى، ببرج العرب، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.