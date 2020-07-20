شكرا لقرائتكم خبر عن درس خصوصى للمهاجمين للتسجيل من أنصاف الفرص فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مهاما خاصة للمهاجمين حول كيفية تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، ويستعد الدراويش بتدريبات مكثفة على فترتين ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مشواره بالمسابقات الرسمية، ويخوض الفريق ودية غدا أمام فريق “إف سى مصر”، وذلك فى إطار سلسلة تجاربه التحضيرية ،وقام الجهاز الفنى بتخصيص جملة فنية للوقوف على قدرات الخط الدفاعى فى الحد من خطورة الجانب الهجومى ومنعهم من تسجيل الأهداف وسط حالة حماسية من الجميع.

كما تناول المران تدريبات على الاستحواذ من خلال التمرير السريع والمتقن تحت الضغط.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على إيقافها عدة مرات لعلاج الأخطاء وتحسين تمركز اللاعبين.

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ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم: محمد مجدى حارس مرمى، محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، الهجوم.. حازم مرسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى، مصطفى فارس، إبراهيم أبو اليزيد، محمد عمار، أسامة إبراهيم فى الدفاع، مدحت فقوسة، محمد الضرف، محمد بيومى، عمر الوحش فى الوسط، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.