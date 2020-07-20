شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يقترح إقامة بطولة جمهورية للأكاديميات والصالات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة وتنظيم بطولة الجمهورية المفتوحة للأكاديميات، والصالات الخاصة للمراحل السنية من تحت 10 سنوات، وفوق 18 سنة، كاتا فردى وجماعى، وكوميتيه فردى لموسم 2020 /2021، وطلب الاتحاد من مسئولى الاكاديميات و الصالات التواصل مع الاتحاد لقيد وتسجيل الاكاديمية او الصالة الخاصة بالاتحاد تمهيدا لقيد اللاعبين واستخراج بطاقتهم الخاصة بالقديد على أن يتم وضع جدول و نظام للبطولة، فور الانتهاء من دراسة كل تفاصيلها، وإخطار مسئولى الاكاديميات والصالات الخاصة بذلك .

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.