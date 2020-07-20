شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طنطا يقرر فسخ التعاقد مع السنغالى الحسن ضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى طنطا مع المهاجم السنغالى الحسن ضيوف على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالفسخ دون تضرر أى من الطرفين، وغادر اللاعب السنغالى معسكر أبناء السيد البدوى المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء فسخ التعاقد دون أن يفصح أى من الطرفين عن أسباب إنهاء العلاقة بينهما، وإن كانت الأزمة المالية التى يمر بها طنطا لها دور كبير فى فسخ التعاقد فى ظل عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

وكان مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، قرر من قبل فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى، الذى لم يستعن بالثنائى خلال الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين.

وأكد أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، أن رحيل الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد لا يوثر على أداء الفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة أنه يملك البديل الأفضل فى هذه المراكز وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل فى المرحلة المقبلة، حيث يتواجد أبناء السيد البدوى بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية لنهاية منافسات بطولة الدورى.