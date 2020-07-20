الزمالك يتواصل مع السفير المصرى بالمغرب لتسهيل عودة بن شرقى وأوناجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل مسئولو الزمالك، برئاسة مرتضى منصور رئيس النادى، مع السفير المصرى لدى المغرب أشرف إبراهيم، لتسهيل مهمة عودة ثنائى الفريق المحترف أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم للقاهرة، استعدادا للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة، عقب استئناف المنافسات الكروية، وذلك بعدما تواجد الثنائى فى المغرب طوال فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث يرغب مسئولو الزمالك فى عودة الثنائى بأقصى سرعة من أجل تجهيزهم بأفضل صورة للحاق بمباريات الفريق الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

كما تواصل مسئولو الزمالك مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتعجيل بعودة الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، فى ظل الحاجة الفنية لوجودهما بالقاهرة، قبل فترة كافية استعدادا لاستئناف منافسات النشاط الكروى ومباريات دورى ابطال أفريقيا المتبقية.

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وطلب مسئولو الزمالك من السفير أشرف إبراهيم الحديث مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودتهما وفقًا للطريقة التى تناسب الظروف هناك، خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا عالمياً، حيث يأمل الأبيض فى الحصول على خدمات الثنائى فى أقرب وقت ممكن فى ظل عدم انتظام حركة الطيران هناك فى الوقت الحالى ما أدى الى غيابهما عن المرحلة الأولى من فترة الإعداد الخاصة بعودة المنافسات الكروية، والتى شهدت إقامة الزمالك لمعسكر مغلق بمدينة برج العرب، والذى انطلق منذ يوم الخميس قبل الماضى، ومن المقرر أن ينتهى الخميس المقبل، بمواجهة نادى بيراميدز وديًا.

ويتابع الزمالك عن كثب التدريبات التى يجريها الثنائى بالمغرب ومدى جاهزيتهما للتدريبات الجماعية التى يجريها الفريق حالياً، حيث أكد أوناجم وبن شرقى حفاظهما الكامل على التعليمات التى حددها الجهاز الفنى والطبى للفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد نجح فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى.