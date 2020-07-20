شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مصطفى عسل بطل اسكواش الأهلي: بحب الهضبة وكان نفسى أكون زى بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب هو مصطفى عسل، بطل العالم لناشئى الاسكواش، ونجم النادى الأهلي الصاعد بقوة إلى قائمة عظماء اللعبة بعد الأداء النموذجي الذى قدمه فى الفترة الماضية.

مصطفى عسل اختير كأفضل ناشئ رياضى فى لعبة الاسكواش خلال الموسم الجارى، وذلك بعدما قدم مستوى متميزاً وأداءً غير متوقع فى مسيرته عبر بطولات رابطة اللاعبين. المحترفين "PSA".

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

لعب البلايستيشن، خاصة فى توقف كورونا كنت بلعب بإدمان.

هل تدخل المطبخ.. ما الأكلة التى تتميز فى ظبخها؟

ما بفهمش في المطبخ، وأقصى وجبة عملتها "الأومليت"، ويوم ما بفكر أخترع أكلة والدتى بتتخانق معايا.

من نجمك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعب اسكواش ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

لاعب كرة قدم لأننى كنت ألعب كرة قبل الانتقال للاسكواش.

ما هى أطرف المواقف التى تعرضت لها من المشجعين؟

في بطولة بلاك بول الأخيرة والتى أقيمت في مصر شعرت كأنني فى مباراة كرة قدم بسبب مشجعي الأهلي الذين جاءوا لمساندتى، والجماهير تحمسني بشكل كبير.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أرنولد.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الكاجوال وماليش فى الفورمال خالص.

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ما هى أغنيتك المفضلة؟

لو عشقانى لعمرو دياب.

ما هى أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

أمريكا.

من هو لاعبك المفضل في كرة القدم؟

محمد صلاح نجمنا ونجم مصر كلها ورونالدو بعده.

إذا كنت لاعب كرة من تتمنى أن تكون من النجوم المصريين؟

كابتن محمود الخطيب ومحمد صلاح.



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