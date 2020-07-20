شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كريم بامبو، لاعب الزمالك، اليوم الاثنين، إلى معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب، بعد السماح للاعب بالانضمام من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، حيث تغيب بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب بعد إيجابية مسحة عينة فيروس كورونا التى خضع لها الفريق الأبيض بالقاهرة، منذ أسبوعين، ما أدى إلى وضعه فى الحجر المنزلى وعلاجه حتى يكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن البرنامج الخاص بإعداد كريم بامبو، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد خضوعه للقياسات البدنية والصحية والتى يشرف عليها طبيب الفريق لجميع اللاعبين.

وانطلق معسكر الزمالك منذ يوم الخميس قبل الماضى، وشهد خوض الفريق لمباراة ودية أمام سموحة، أمس الأحد، ومن المقرر، أن يستكمل مبارياته الودية بمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ويليها مواجهة بيراميدز، الخميس، على أن يختتم معسكره المغلق ببرج العرب بهذه المباراة الودية، حيث يواصل الجهاز الفنى للأبيض، لتجهيز اللاعبين جيدًا من أجل العودة لاستئناف منافسات النشاط الكروى، بعد فترة التوقف الطويلة التى شهدتها الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، والذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.