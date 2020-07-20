شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما اندهش هنرى ميشيل من توظيف لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع مباراة الزمالك وحرس الحدود، والتى شاهدها الفرنسى هنرى ميشيل من المدرجات بعد توليه المسئولية الفنية لتدريب الأبيض، لكنه فضل عدم قيادته فى مواجهة الحدود والاكتفاء بمشاهدة الفريق والوقوف على مستوى اللاعبين من المدرجات.

وقاد محمود سعد الزمالك فنياً فى هذه المباراة، ونجح يوسف حمدى فى إحراز هدف رائع من الناحية اليمنى، بعدما تسلم الكرة من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب حتى نجح فى الوصول لمنطقة الجزاء وسدد الكرة فى المرمى.

وفور انتهاء المباراة حرص هنرى ميشيل على التوجه ليوسف حمدى وقال له، "أنت لا تلعب كظهير من الأساس أليس كذلك؟، ليؤكد يوسف حمدى أنه بالفعل يلعب فى مركز الجناح أو صانع الألعاب، وأنه تم توظيفه فى ذلك الموسم فقط فى مركز الظهير، ليؤكد ميشيل أنه سيعيده لمركزه الأصلى للحصول على أفضل مردود منه داخل الملعب.