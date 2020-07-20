شكرا لقرائتكم خبر عن "سلبية" مسحة كورونا لـ35 حكما بالفوج الثانى لمعسكرات الاستعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج المسحة لفحص كورونا للحكام الذين يدخلون معسكرات الاستعداد لاستئناف الدورى سلبية، فى الفوج الثانى الذى ضم عددا كبيرا من الحكام الدوليين والدرجة الأولى.

وانطلقت معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا، وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

جاءت نتيجة المسحة الأولى التى خضع لها الدفعة الأولى لحكام الدورى الممتاز وعددهم 40 حكما سلبية، حيث خضع الحكام للمسحات قبل الانضمام للمعسكر وظهرت النتائج سلبية منذ قليل، وتم عمل مسحات لباقى الحكام المرشحين لمباريات الدورى الممتاز والممتاز ب وعددهم 120 حكما على دفعات.

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من جهته أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلاً، "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد، "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم".

وتدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدوري الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتي تستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.