شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن بعد سب جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي أحمد شوبير تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، وذلك على خلفية ظهوره فى فيديو قام فيه بسب جماهير النادي الأهلي، ونشر شوبير صوراً من الشكوى التي تقدم بها عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها" المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاضى عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذى حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه".

وفي وقت سابق، تقدم المحامى محمد رشوان ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة، وذلك ضد أسامة حسن محمد، لاعب كرة قدم سابق، لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى .

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضى وفى حدود الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك فوجئ الشعب المصرى ورواد مواقع التواصل بالمشكو فى حقه بنشر فيديو مسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة والمعروفة التى يشاهدها الآلاف من المشجعين.

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وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقه بدا الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي.

وتابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامى أحمد شوبير، وذلك بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.

ولفت البلاغ إلى أن النيابة العامة هى الأمين على المجتمع المصرى وهى حائط الصد لمثل هذه التصرفات الاجرامية، وحيث أن ما ارتكبه المشكو فى حقه يمثل جريمة الاعتداء على قسم المجتمع والأسرة المصرية، والمنصوص عليها فى المادة 26 من قانون 170 لسنة 2018 والتى تعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة. وبناء عليه يلتمس مقدم البلاغ التحقيق فى الوقائع الموضوع البلاغ، وإحالة المشكو فى حقة للمحاكمة الجنائية.