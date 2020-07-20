شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دراويش رفضوا إغراءات القطبين وفضلوا الاعتزال بقميص الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجوم كثيرون من أبناء الإسماعيلى رفضوا الانجراف وراء المادة والبحث عن جمع الأموال، واختاروا أن ينهوا مسيرتهم الكروية مع النادى الذى بدأت منه انطلاقتهم، ورفضوا السير على نهج العديد من اللاعبين الذين قاتلوا من أجل الرحيل عن صفوف الدراويش، من أجل صناعة مجدهم الكروى بعيدا عن قلعة عازفى السمسمية.

وتمسك عدد من نجوم الإسماعيلى بإنهاء مشوارهم الكروى بقميص الإسماعيلى بسبب ارتباطهم الوثيق بالنادى وجماهيره، والحفاظ على علاقتهم الممتدة مع الفريق، لاسيما بعدما أصبحوا نجوما فى قلعة الدراويش، وأحد النجوم الذين تواجدوا فى العصر الذهى للدراويش.

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على جانب آخر، واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية. المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى. وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف. واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.