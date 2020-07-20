شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل باهر المحمدي للأهلي على طريقة المُحلل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف اثنان على إمكانيات باهر المحمدى، قائد ونجم دفاع الإسماعيلى، الذى يعد واحدا من أبرز المواهب فى الكرة المصرية بالسنوات الأخيرة، الأمر الذى جعله محط أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والعديد من الأندية الخارجية، سواء العربية أو الأوروبية، ويعد باهر المحمدى من أبرز المطلوبين داخل النادى الأهلى فى الموسمين الأخيرين، إلا أن رغبة الإدارة الحمراء قوبلت بالرفض طوال الفترة الماضية رغم عودة المياه لمجاريها بين إدارة الناديين منذ إبرام صفقة محمود متولى فى الموسم الماضى والتى عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون خلال المرحلة المقبلة.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى الأهلى على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدى، فى ظل وجود رفض داخل الشارع الإسماعيلاوى لرحيل قائد الدراويش هذا الموسم وبالتحديد للنادى الأهلي، وطلب مسئولو الإسماعيلى من الأهلى تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل، خاصة أن النادى مقبل على الانتخابات التكميلية فى شهر أكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة المقبلة، مؤكدا له أن بيع باهر المحمدى للأهلى سيؤثر على موقفه بالسلب فى الانتخابات.

وتفهم مسئولو الأهلى موقف إدارة الإسماعيلى وتم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد، على أن يتم إعارته خارجيا لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي، أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلى بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.

ويتجه الأهلى بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازى العودة من الدورى الإنجليزي، للموافقة على التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبى لأنه أصبح البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، فى الوقت الذى حصل الأهلى فى وقت سابق على توقيع أسامة جلال إلا أن مغالاة إدارة النادى البترولى دفعت الأهلى لتأجيل الدخول فى مفاوضات رسمية لضم اللاعب الشاب.