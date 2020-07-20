شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر نقل مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز لملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية أمام طلائع الجيش وبيراميدز بملعب برج العرب، بدلاً من ملعب فندق الإقامة، حيث من المقرر أن يلتقى الأبيض نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بيراميدز، الخميس على نفس الملعب، وذلك قبل نهاية المعسكر المغلق الذى انطلق الخميس قبل الماضى ببرج العرب، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، خلال معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب، وذلك استعدادا لخوض ثانى ودياته أمام طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل، حيث يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين عقب فترة التوقف الكبيرة التى شهدتها الفترة الماضية منذ تعليق منافسات النشاط الرياضى فى منتصف شهر مارس الماضى.