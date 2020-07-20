شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: نتيجة الزمالك ثقيلة وأظهرت مشاكل فنية نعمل على حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لنادى سموحة، بوجود قصور فنى كبير فى أداء لاعبى الفريق السكندري، خلال المباراة الودية التى جمعت سموحة والزمالك أمس الأحد بمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب، فى إطار استعدادات سموحة لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، واستعداد الزمالك لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

وقال حمادة صدقى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج ملعب الصقر الذى يقدمه أحمد حسن نجم الفراعنة السابق عبر إذاعة راديو مصر، النتيجة كانت ثقيلة ولكنها كشفت كل الأخطاء، الشوط الثانى كان مليئا بالإيجابيات، لكن الشوط الأول كان فيه أخطاء بالجملة، ومن كل الخطوط، أكثر من لاعب كان بعيداً عن مستواه، وكانت أغلب الأخطاء فنية ولست قلقاً من الجانب البدني.

وأضاف صدقى، اكتشاف هذه الأخطاء فى مباراة واحدة وفر علينا كثيراً، خاصة مشاكل تمركز الدفاع فى خط الظهر، وقمنا بمحاضرة اليوم بشكل عملى على أخطاء ودية الزمالك، ولا أقلق من المباريات الودية فهى مفيدة.

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وأشار مدرب سموحة إلى أن لدينا مجموعة كبيرة من الإعارات من الأهلى والزمالك أتمنى أن يكملوا معنا فى المرحلة المقبلة، ولكن لا نستطيع أن نتحدث بشأنهم فى الوقت الحالى ومع نهاية الموسم سيحسم الأمر.

وأضاف صدقى، لم يأتى عرض رسمى لحسام حسن جتى الآن وكله كلام وكلاء، وإذا جاء عرض مناسب لن يقف النادى أمام أحد، وفنياً أنا أحتاج الجميع ولكن العرض المناسب سندرسه.

واختتم صدقى تصريحاته قائلا، حالة الاحتقان الحالية بسبب فراغ المباريات، وأعتقد أنه مع عودة المباريات سينجذب الجميع إلى المنافسة أكثر من التراشق بالتصريحات، خاصة مع تطبيق اللوائح والعدالة بين جميع الفرق، سبب الاحتقان "الناس مش لاقية كلام تتكلم فيه بسبب التوقف".