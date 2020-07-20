شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يشارك لأول مرة فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الاثنين، المشاركة لأول مرة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما خضع اللاعب على مدار اليومين الماضيين لبرنامج منفرد فى مقر النادى الأبيض، قبل أن يتوجه اللاعب أمس، الأحد، إلى معسكر الفريق فى برج العرب، من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق لتجهيزه بأفضل صورة فى المعسكر الذى انطلق منذ الخميس قبل الماضى، وتغيب عنه اللاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتم عزله فى المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج ويتعافى لذلك التحق بمعسكر الفريق فى مدينة برج العرب، الذى ينتهى بمواجهة بيراميدز الودية يوم الخميس المقبل.

وسبق ونشر مصطفى فتحى صورة برفقة زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكتب تعليقا "الحمدلله"، جاء ذلك عقب تأكيد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان فى الآونة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية، قبل أن ينضم مصطفى فتحى رسميًا إلى معسكر الأبيض ببرج العرب، مساء أمس الأحد.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.