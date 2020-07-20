شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعلق على عدم استضافة المغرب لدورى الأبطال بصورة لجمعة الشوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على العودة إلى النظام السابق "الذهاب والعودة" فى نصف نهائى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا، سخر لاعب النادى الأهلى صالح جمعة من عدم استضافة المغرب مباريات دورى الأبطال، ونشر صورة المشهد الأخير بين عادل إمام وصلاح قابيل فى مسلسل "دموع فى عيون وقحة"، وهما يحتفلان بالانتصار العظيم على المخابرات الإسرائيلية، وعلق صالح على الصورة قائلا، "الخطيب وأبوريدة بعد ما منعوا المغرب تستضيف دوري الأبطال".

صالح جمعة على فيس بوك ويلتقى الأهلى والزمالك الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر. وقال موقع " le 360 " المغربى، إن الكاف خلال الاجتماع قرر إجراء مباراتى النصف بنظام الذهاب والإياب، حيث سيواجه فريق الرجاء نادى الزمالك، فيما يلاقى الوداد نادى الأهلي، موضحا أن مباريات الذهاب ستجرى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر فيما تواجه مواجهة الإياب ستجرى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون المباراة النهائية فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يعلق على عدم استضافة المغرب لدورى الأبطال بصورة لجمعة الشوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.