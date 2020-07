الجونة يهنئ البرتغالى بيدرو بارنى بعيد ميلاده على إنستجرام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على إنستجرام بعيد ميلاد البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفنى للفريق، ونشرت الصفحة صورة المدرب وعلقت قائلة، "نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". ويواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا ، البرتغالى بيدرو بارنى الذى تولى تدريب فريق الجونة مؤخرا، خاض مع الفريق 7 مباريات بالدورى قبل توقف المسابقة، فاز فى مباراتين، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

Happy Birthday to our Head Coach, Pedro Barny, as well as Jonathan Ngwem and Donia! ???? نتمني عيد ميلاد سعيد لبيدرو بارني، جوناثان نجويم و دنيا #TheGounies

