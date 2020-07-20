شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهنئ البرتغالى بيدرو بارنى بعيد ميلاده على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على إنستجرام بعيد ميلاد البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفنى للفريق، ونشرت الصفحة صورة المدرب وعلقت قائلة، "نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". ويواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا ، البرتغالى بيدرو بارنى الذى تولى تدريب فريق الجونة مؤخرا، خاض مع الفريق 7 مباريات بالدورى قبل توقف المسابقة، فاز فى مباراتين، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

Advertisements Happy Birthday to our Head Coach, Pedro Barny, as well as Jonathan Ngwem and Donia! ???? نتمني عيد ميلاد سعيد لبيدرو بارني، جوناثان نجويم و دنيا #TheGounies A post shared by El Gouna FC (@gounafc) onJul 20, 2020 at 4:20am PDT

من جانبه، قال نادر شوقى، الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، فى تصريحات سابقة إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

وفضل نادى الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم إبلاغ اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبى المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.