الامارات | لاعب مصري كان المثل الأعلى لكريستيانو رونالدو في بداياته

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصري كان المثل الأعلى لكريستيانو رونالدو في بداياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب منتخب مصر السابق، عبدالستار صبري، عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يعتبره مثله الأعلى، عندما كان لاعب المقاولون العرب السابق، محترفاً في صفوف بنفيكا البرتغالي.



وقال صبري لقناة أون تايم المصري، إنه عقب إحدى المباريات التي خاضها في الدوري البرتغالي، حصل كريستيانو رونالدو على قميص اللاعب المصري، وقال: "أتمنى أن أكون مثل صبري".

يذكر أن عبدالستار صبري خاض تجربة احترافية ناجحة في بنفيكا البرتغالي، بينما في ذلك الوقت كان كريستيانو رونالدو يلعب في صفوف سبورتينغ لشبونة.

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