الامارات | "فرانس فوتبول" تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن "فرانس فوتبول" تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد. وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الالكتروني "للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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