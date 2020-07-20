الامارات | ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالبوندسليغا وغويتزه وكلينسمان أكبر الخاسرين

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالبوندسليغا وغويتزه وكلينسمان أكبر الخاسرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي، وذلك في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته اليوم الاثنين.

وذكرت المجلة اليوم أن ليفاندوفسكي حصد 6ر42 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء ، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا ، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي حصد 1ر14 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 1ر14 بالمئة.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب هداف البوندسليغا.

كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

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كما شهد استفتاء "كيكر" ثلاثة ألقاب أخرى لبايرن حيث فاز الظهير الأيسر للفريق ألفونسو ديفيز بلقب أفضل لاعب صاعد ومانويل نوير بلقب أفضل حارس مرمى وهانزي فليك بلقب أفضل مدرب في الموسم.

واختار اللاعبون المشاركون في الاستفتاء أيضا يورجن كلوب المدير الفني الأسبق لبوروسيا دورتموند كأفضل مدرب في العالم بعدما قاد فريقه الحالي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ليكون الأول لليفربول في المسابقة منذ 30 عاما.

وفي المقابل، اشترك المهاجم الألماني الدولي السابق ماريو غويتزه ويورغن كلينسمان الطرف السلبي من الاستفتاء لكونهما أكبر الخاسرين في الموسم. واستقال كلينسمان مدرب ألمانيا السابق من تدريب هيرتا برلين بعد 11 أسبوعا فقط من توليه المسؤولية، فيما لم يتم تجديد عقد غويتزه مع دورتموند ، علما بأن جويتزه سجل هدف الفوز الثمين 1 / صفر لمنتخب ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

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